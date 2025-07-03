В Чистополе по нацпроекту полностью обновят водопроводные сети по улице Энгельса

Фото предоставлено Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

В Чистополе полностью обновят водопроводные сети по улице Энгельса, на реализацию мероприятий выделено свыше 191,4 млн рублей. Об этом сообщает Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 3,434 км. Рабочие уложили 1,078 км труб, выполнение плана достигло 30%. Строительно-монтажные работы предстоит закончить к 30 августа.

По данным ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ», водопроводные сети по улице Энгельса введены в эксплуатацию в 1980-х годах. Из-за высокой изношенности здесь нередко отключалось водоснабжение. После реконструкции существенно сократится количество аварийных ситуаций, появится возможность локализация места аварии и отпадет необходимость отключать весь микрорайон Чистопольского часового завода.

На новые сети водоснабжения будут переключены 82 многоквартирных дома, 7 детских садов, 2 школы, городская больница №2 и промышленная площадка часового завода. Таким образом улучшится качество предоставления услуг для 12 тысяч чистопольцев.

Ранее во время встречи кандидатов предварительного голосования «Единой России» с секретарями местных и первичных отделений партии Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что в Татарстане стоит задача по полному обновлению коммунальной инфраструктуры.

«Сегодня Татарстан ставит новую амбициозную задачу: провести модернизацию и обновление всей коммунальной инфраструктуры. Это позволит повысить ее надёжность и обеспечить комфортные условия жизни для татарстанцев», – отметил он.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Татарстане продолжается масштабная реконструкция коммунальных сетей. В Лениногорске в этом году планируется заменить 7,5 км изношенных труб на сумму 253,7 млн рублей, а в Бугульме строятся новые водопроводные сети протяжённостью 8,8 км с бюджетом 234,4 млн рублей. Эти проекты обеспечат надежное водоснабжение более 150 тысяч жителей и снизят аварийность инженерных систем.