Минниханов: Татарстан ставит перед собой задачу обновить всю коммунальную инфраструктуру

В Татарстане стоит задача по полному обновлению коммунальной инфраструктуры. Об этом во время встречи кандидатов предварительного голосования «Единой России» с секретарями местных и первичных отделений партии заявил Раис РТ Рустам Минниханов.

«Сегодня Татарстан ставит новую амбициозную задачу: провести модернизацию и обновление всей коммунальной инфраструктуры. Это позволит повысить ее надёжность и обеспечить комфортные условия жизни для татарстанцев», – отметил он.

В своем выступлении о пути развития республики Минниханов также отдельно остановился на поддержке участников специальной военной операции и их семей, выполнении социальных обязательств.

«Мы продолжим работу в этом направлении. Будем строить и капитально ремонтировать социальные объекты: поликлиники, школы, детские сады, дороги, в том числе в сельских поселениях. Продолжим благоустраивать общественные пространства и дворы», – добавил Раис Татарстана.

Кроме того, особое внимание будет уделено развитию экономики республики, поддержке предприятий и предпринимателей.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Татарстане продолжается масштабная реконструкция коммунальных сетей. В Лениногорске в этом году планируется заменить 7,5 км изношенных труб на сумму 253,7 млн рублей, а в Бугульме строятся новые водопроводные сети протяжённостью 8,8 км с бюджетом 234,4 млн рублей. Эти проекты обеспечат надежное водоснабжение более 150 тысяч жителей и снизят аварийность инженерных систем.