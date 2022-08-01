В Чистополе будет отремонтировано более 15 тыс. квадратных метров тротуаров

В Чистополе продолжается асфальтирование дорог и строительство тротуаров. В благоустройстве города заняты 25 машин и специальных агрегатов, трудятся 120 дорожников. Об этом сообщает «Чистополь-информ».

По словам замруководителя городского исполкома Фархода Садикова, в этом году большой акцент сделан на ремонте тротуаров. В рамках республиканских проектов проводится обновление полотна протяженностью более 15 тыс. кв. метров, заасфальтировано более 4 км тротуаров.

Новые тротуары готовы на улице Урицкого (от Горького и до Октябрьской), других центральных и отдаленных улиц города. Ожидается благоустройство тротуаров на улице Льва Толстого и на участке улицы Урицкого — от Октябрьской до Галактионова.

Ремонт тротуаров по улице Вахитова в самом разгаре. Здесь в основном расположен частный сектор, поэтому строители работают в тесном контакте с горожанами. Начальник участка Александр Ефимов отмечает, что с жителями домов приходится находить общий язык: кому-то нужен бордюр, кому-то нет, одним тротуар кажется высоким, другим — низким. «Мы приходим к общему решению и стараемся сделать свою работу качественно», — поделился Ефимов.

При благоустройстве особое внимание уделяется безопасности на дорогах. Так, по многочисленным просьбам жителей появились новые тротуары в микрорайоне кирпичного завода, вдоль объездной дороги.

Обновление стало возможным не только в рамках республиканской программы, но и благодаря средствам, полученным в результате победы муниципалитета во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на ремонт тротуаров в Чистополе местный муниципалитет направит 50 млн рублей.