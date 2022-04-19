На ремонт тротуаров в Чистополе местный муниципалитет направит 50 млн рублей

Ремонт тротуаров в Чистополе обойдется бюджету местного муниципалитета в 50 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Рабочим предстоит снять старое дорожное покрытие и установить новое, проложить водопропускные трубы и дорожную канализацию, а также обустроить автопавильоны, заборы, сигнальные столбики и дорожные знаки. Кроме того, прилегающая территория будет облагорожена зелеными насаждениями.

Заказчиком проекта выступает исполком Чистопольского района Татарстана. Он станет принимать заявки от участников до 11 мая этого года, а 12 мая будет определен победитель. Выбранный подрядчик должен будет выполнить все работы до 15 октября 2022 года.