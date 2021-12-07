В Чили начали прививать от коронавируса детей в возрасте трех–пяти лет

В Чили от коронавирусной инфекции начали прививать детей трех–пяти лет, сообщает оперативный штаб Москвы.

В Twitter Президента страны Себастьяна Пиньеры прошла прямая трансляция, во время которой привили несколько маленьких детей.

С 6 декабря препарат начали получать дети с различными хроническими заболеваниями, а начиная с четверга он станет доступен всем остальным.

Проводить вакцинацию планируют китайским препаратом Coronavac.

В России также планируют начать прививать детей в возрасте от 6 лет до 11 лет. Так, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что вакцинация детей начнется приблизительно через два месяца, а подростки от 12 до 17 лет смогут получить вакцину от коронавируса уже в конце декабря.