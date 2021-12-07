news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
7 декабря 2021  11:40

В Чили начали прививать от коронавируса детей в возрасте трех–пяти лет

news_top_970_100

В Чили от коронавирусной инфекции начали прививать детей трех–пяти лет, сообщает оперативный штаб Москвы.

В Twitter Президента страны Себастьяна Пиньеры прошла прямая трансляция, во время которой привили несколько маленьких детей.

С 6 декабря препарат начали получать дети с различными хроническими заболеваниями, а начиная с четверга он станет доступен всем остальным.

Проводить вакцинацию планируют китайским препаратом Coronavac.

В России также планируют начать прививать детей в возрасте от 6 лет до 11 лет. Так, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что вакцинация детей начнется приблизительно через два месяца, а подростки от 12 до 17 лет смогут получить вакцину от коронавируса уже в конце декабря.

#вакцинация детей #массовая вакцинация #Россия #Чили #коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное