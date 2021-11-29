Гинцбург рассказал, когда начнут вакцинировать детей от коронавируса

Прививать подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса могут начать в конце декабря, а детей от 6 до 11 лет — еще через два месяца в случае одобрения вакцины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Вакцинация подростков 12-17 лет <...> начнется в конце декабря. [Детей 6-11 лет] дайте еще два месяца, по крайней мере», — рассказал руководитель учреждения.

Сегодня центр имени Гамалеи подал в российский Минздрав документы на проведение клинических испытаний вакцины от Covid-19 для детей в возрасте от 6 до 11 лет.