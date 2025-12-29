В ЦИК РТ сообщили о запуске официального канала в мессенджере MAX

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан запустила официальный канал в национальном мессенджере MAX.

«Присоединяйтесь к официальному каналу ЦИК республики в национальном мессенджере MAX, станьте частью сообщества, которое активно следит за развитием избирательной системы в Татарстане», – говорится в сообщении пресс-службы.

Подписаться на канал ЦИК РТ можно по ссылке.

Ранее стало известно, что национальный мессенджер МАХ преодолел отметку в 80 млн зарегистрированных пользователей.