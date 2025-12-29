80 млн человек зарегистрировались в мессенджере МАХ
Национальный мессенджер МАХ преодолел отметку в 80 млн зарегистрированных пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Рекордный суточный охват был зафиксирован в декабре и составил 51 млн активных пользователей. С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 10 млрд сообщений и совершили 2,2 млрд звонков.
Блогеры, компании и государственные организации создали более 140 тыс. публичных каналов, суммарная аудитория которых достигла 45 млн подписчиков.
В приложении появилась обновленная витрина каналов: выбрать интересующую тему, изучить рекомендации и познакомиться с новыми авторами можно в разделе «Чаты», нажав на поисковую строку.
Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использование национального мессенджера МАХ для подтверждения возраста при приобретении ряда товаров.