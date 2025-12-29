80 млн человек зарегистрировались в мессенджере МАХ

Фото: © «Татар-информ»

Национальный мессенджер МАХ преодолел отметку в 80 млн зарегистрированных пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Рекордный суточный охват был зафиксирован в декабре и составил 51 млн активных пользователей. С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 10 млрд сообщений и совершили 2,2 млрд звонков.

Блогеры, компании и государственные организации создали более 140 тыс. публичных каналов, суммарная аудитория которых достигла 45 млн подписчиков.

В приложении появилась обновленная витрина каналов: выбрать интересующую тему, изучить рекомендации и познакомиться с новыми авторами можно в разделе «Чаты», нажав на поисковую строку.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использование национального мессенджера МАХ для подтверждения возраста при приобретении ряда товаров.