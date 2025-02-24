В CIBAFI предложили ввести изучение исламских финансов в вузах

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Глава Генерального совета по исламским банкам и финансовым институтам (CIBAFI) Абделила Белатик дал совет, как улучшить информированность о преимуществах партнерского банкинга. Он выступил на обучающем семинаре в Казани, который организовало Агентство инвестиционного развития Татарстана.

«Можно было бы проводить образовательные программы на базе университетов, подключать профессорско-преподавательский состав. Уже со студенческой скамьи начинать объяснять, как работают исламские финансы, как эти инструменты могут помочь развитию малому и среднему бизнесу. Со временем, работая в тесной связке с CIBAFI, через вузы и банки можно повысить уровень осведомленности населения. Один раз в год проводить подобные программы недостаточно», – ответил международный эксперт на вопрос «Татар-информа».

Недостаточную осведомленность об особенностях и преимуществах исламских финансов Белатик назвал общемировой проблемой.

На этом же семинаре глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина назвала три важных инструмента в исламском банкинге, которые плохо или совсем не представлены в России.

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