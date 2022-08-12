В Чехию возобновились поставки нефти по трубопроводу «Дружба»

Вновь начались поставки нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба». Об этом со ссылкой на оператора сообщает Reuters.

Как уточняет РИА Новости, работа южной ветки возобновилась в 21.00 по московскому времени.

4 августа «Укртранснафта» остановила транзит российской нефти для Венгрии, Чехии и Словакии из-за долга по оплате. «Транснефть» отметила, что не может провести платеж в условиях санкций, но рассматривает альтернативные варианты оплаты.

Ранее Президент России Владимир Путин отметил, что Москва не использует нефть и газ в качестве оружия для политической борьбы. В проблемах с поставками виноваты европейские санкции, препятствующие ремонту оборудования и оплате поставок.