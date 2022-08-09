«Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти для Венгрии, Чехии и Словакии

С 4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». Топливо поставлялось Чехии, Венгрии и Словакии, говорится на сайте обществ системы «Транснефть».

В компании напомнили, что транзит через Белоруссию в направлении Польши и ФРГ продолжается в штатном режиме.

«АО „Укртранснафта“ прекратило оказание услуг по транспортировке нефти по территории Украины с 04.08.2022 в связи с отсутствием поступления дeнежных средств за указанные услуги», — объяснили в компании.

В сообщении говорится, что транзит через Украину проходил по 100%-й предоплате, однако из-за санкций ЕС провести платеж не удалось, средства вернулись на счет компании. «Ситуация осложняется тем, что европейские регуляторы пока не сформировали единую позицию по алгоритму действий для банков различных юрисдикций, а также не выработали порядок выдачи указанных разрешений», — отметили в «Транснефти».

В настоящее время компания передала запрос в уполномоченный банк для отправки сведений европейскому регулятору. Кроме того, рассматриваются другие варианты для оплаты поставок.

Ранее Президент России Владимир Путин отметил, что Москва не использует нефть и газ как инструмент для решения политических проблем. Все проблемы с поставками, подчеркнул он, вызваны антироссийскими санкциями, введенными из-за ситуации на Украине.