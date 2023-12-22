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В Чехии не связывают стрельбу в Праге с международным терроризмом
Чешские правоохранители не обладают доказательствами связи между стрельбой в Праге и международным терроризмом, заявил глава МВД Чехии Вит Ракушан в эфире телеканала СТ24.
«В настоящий момент отсутствуют какие бы то ни было свидетельства, что это событие как-либо связано с международным терроризмом», – сказал глава ведомства.
Напомним, стрельба произошла накануне на философском факультете Карлового университета в Праге. По данным Reuters, 24-летний чешский студент застрелил своего отца, затем убил 14 человек и ранил еще 25. Полиция заявила, что он был хорошо успевающим студентом, ранее не имел судимостей и действовал в одиночку.
В свою очередь Правительство Чехии объявило 23 декабря днем траура в память о жертвах, решение было принято на специальном заседании кабинета министров.
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