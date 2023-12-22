В Чехии не связывают стрельбу в Праге с международным терроризмом

Чешские правоохранители не обладают доказательствами связи между стрельбой в Праге и международным терроризмом, заявил глава МВД Чехии Вит Ракушан в эфире телеканала СТ24.

«В настоящий момент отсутствуют какие бы то ни было свидетельства, что это событие как-либо связано с международным терроризмом», – сказал глава ведомства.

Напомним, стрельба произошла накануне на философском факультете Карлового университета в Праге. По данным Reuters, 24-летний чешский студент застрелил своего отца, затем убил 14 человек и ранил еще 25. Полиция заявила, что он был хорошо успевающим студентом, ранее не имел судимостей и действовал в одиночку.

В свою очередь Правительство Чехии объявило 23 декабря днем ​​траура в память о жертвах, решение было принято на специальном заседании кабинета министров.