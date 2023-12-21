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В университете Праги произошла стрельба, есть погибшие и раненые
Несколько человек погибли и пострадали при стрельбе в Карловом университете на площади Яна Палаха в Праге, передает ТАСС со ссылкой на чешскую полицию.
По словам источника Seznam Zpráv стрельба произошла на философском факультете. Сотрудникам факультета было приказано запереться в своих кабинетах, забаррикадироваться и выключить свет. По данным полиции, здание было эвакуировано. По предварительной информации, нападавший мог использовать длинноствольное ружье с оптическим прицелом.
Полиция перекрыла всю площадь Яна Палаха и прилегающую территорию. Движение транспорта с площади также перекрыто.
На месте работают экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
UPD (18.07). Открывший стрельбу в Праге нейтрализован.
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