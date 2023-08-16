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В четырех районах Татарстана оборудуют новое освещение на 23 млн рублей
На устройство искусственного освещения на дорогах Татарстана из бюджета республики выделили 23,3 млн рублей. Новые опоры освещения появятся в Лаишевском, Тюлячинском, Высокогорском и Арском районах. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
В числе прочего, освещение появится на подъезде к селу Габишево, дороге Тюлячи – Ачи – Екатериновка, подъезде к поселку Каймары, дороге Большая Атня – Ташкичу и других.
Завершить работы планируется до 24 ноября. Подрядчик должен уложиться в выделенные лимиты, при обнаружении сетей коммуникаций и строений, их нужно перенести и переобустроить.
Гарантийный срок искусственного освещения – три года. Если до этого времени обнаружатся дефекты, то подрядчик должен будет устранить их за свой счет.
Ранее «Татар-информ» сообщал о выделении более 40 млн рублей на освещение более чем в 40 казанских поселках. По итогам уже выполненных работ опоры освещения появились на улицах в Борисково, Отарах, Старом Победилово и других жилых массивах.
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