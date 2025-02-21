В четырех районах Татарстана назначили новых руководителей ОМВД

Сегодня заместитель министра внутренних дел Республики Татарстан Алексей Завгороднев представил личному составу ОМВД Елабужского, Заинского, Чистопольского и Алексеевского районов новых руководителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начальником ОМВД России по Елабужскому району стал подполковник полиции Марат Давлетшин. Руководителем ОМВД России по Заинскому району назначен полковник полиции Олег Камалюков. Возглавил ОМВД России по Чистопольскому району полковник полиции Айдар Фасхутдинов. Начальником ОМВД России по Алексеевскому району стал подполковник полиции Салават Сагдетдинов.