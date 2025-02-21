Путин присвоил главе МВД Татарстана звание генерал-лейтенанта полиции

Министр внутренних дел по Республике Татарстан

Родился 20 июня 1972 года в Астрахани.

Окончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, Саратовскую государственную академию права.

В органах внутренних дел с 1994 года. Службу в милиции начал с должности оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского районного ОВД Астрахани. На протяжении 23 лет служил в одном подразделении в должностях старшего оперуполномоченного, заместителя начальника межрайонного отдела, начальника отделения, начальника отдела, заместителя и начальника оперативно-розыскной части.

В 2012 году стал заместителем начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Астраханской области, в 2014 году – начальником УЭБ и ПК. С 2017 года занимал пост заместителя начальника – начальника полиции УМВД России по Астраханской области.

В феврале 2020 года был заместителем министра – начальником полиции МВД по Республике Хакасия. В октябре того же года назначен начальником управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

В феврале 2024 года занял пост Министра внутренних дел по Республике Татарстан.

Генерал-майор полиции.

Награжден ведомственными и государственными наградами.