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Ру Тат
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Общество
16 марта 2022  12:00

В четверг в Татарстане похолодает до −25 градусов

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Завтра на территории Татарстана вновь ожидается сильный мороз. Ночью столбики термометров могут опуститься до −25 градусов, сообщает Гидрометцентр республики.

17 марта синоптики прогнозируют переменную облачность, умеренный северо-восточный ветер, гололедицу. Осадки маловероятны.

Ночью температуры воздуха составят от −14 до −19 градусов, местами ожидается до −25. Днем столбики термометров поднимутся до 3–8 градусов со знаком минус.

Ранее синоптики сообщили, что в пятницу и субботу в Татарстане ожидается потепление до +1 градуса.

#мороз #похолодание
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