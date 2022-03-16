В четверг в Татарстане похолодает до −25 градусов

Завтра на территории Татарстана вновь ожидается сильный мороз. Ночью столбики термометров могут опуститься до −25 градусов, сообщает Гидрометцентр республики.

17 марта синоптики прогнозируют переменную облачность, умеренный северо-восточный ветер, гололедицу. Осадки маловероятны.

Ночью температуры воздуха составят от −14 до −19 градусов, местами ожидается до −25. Днем столбики термометров поднимутся до 3–8 градусов со знаком минус.

Ранее синоптики сообщили, что в пятницу и субботу в Татарстане ожидается потепление до +1 градуса.