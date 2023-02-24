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В честь Дня защитника Отечества Менделеевск направил автомобили военным
В Менделеевском районе благодаря усилиям депутатов районного Совета Константина Павлова и Эдуарда Шарафиева подготовили два автомобиля для бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине.
Первая машина была направлена для ЧВК «Ветераны» благодаря Эдуарду Шарафиеву. Вторая машина ушла бойцам одного из полков.
Отправка помощи в Менделеевске производится ежемесячно. На сегодняшний день направлено уже примерно 80 тонн груза более чем на 30 млн рублей.
Ранее делегация Менделеевска с главой района Радмиром Беляевым лично доставила груз в зону специальной военной операции.
Сегодня исполнился ровно год, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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