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Общество 24 февраля 2023 18:40

В честь Дня защитника Отечества Менделеевск направил автомобили военным

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В честь Дня защитника Отечества Менделеевск направил автомобили военным
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

В Менделеевском районе благодаря усилиям депутатов районного Совета Константина Павлова и Эдуарда Шарафиева подготовили два автомобиля для бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Первая машина была направлена для ЧВК «Ветераны» благодаря Эдуарду Шарафиеву. Вторая машина ушла бойцам одного из полков.

Отправка помощи в Менделеевске производится ежемесячно. На сегодняшний день направлено уже примерно 80 тонн груза более чем на 30 млн рублей.

Ранее делегация Менделеевска с главой района Радмиром Беляевым лично доставила груз в зону специальной военной операции.

Сегодня исполнился ровно год, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#спецоперация на Украине
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