В честь Дня защитника Отечества Менделеевск направил автомобили военным

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

В Менделеевском районе благодаря усилиям депутатов районного Совета Константина Павлова и Эдуарда Шарафиева подготовили два автомобиля для бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Первая машина была направлена для ЧВК «Ветераны» благодаря Эдуарду Шарафиеву. Вторая машина ушла бойцам одного из полков.

Отправка помощи в Менделеевске производится ежемесячно. На сегодняшний день направлено уже примерно 80 тонн груза более чем на 30 млн рублей.

Ранее делегация Менделеевска с главой района Радмиром Беляевым лично доставила груз в зону специальной военной операции.

Сегодня исполнился ровно год, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине.