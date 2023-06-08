В честь Дня медика в Татарстане пройдет благотворительный турнир по гольфу

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В Татарстане пройдет второй международный благотворительный турнир по гольфу «Ак Чәчәкләр», приуроченный ко дню медицинского работника. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Турнир пройдет 10 июня, в преддверии праздника всех медиков, который отмечается в России в третье воскресенье июня.

В турнире примут участие члены республиканской сборной по гольфу, представители бизнес-сообщества, политики, руководители и медицинские работники учреждений здравоохранения РТ, а также гости из зарубежных стран и регионов России.

Для гостей турнира тренеры гольф-клуба «Свияжские холмы» проведут мастер-класс по игре в гольф.

Собранные средства будут направлены на строительство второго стационара хосписа, которое ведет фонд имени Анжелы Вавиловой.

В прошлом году на турнире собрали 1 млн 44 тыс. рублей, которые были направлены на строительство нового стационара хосписа для взрослых. Все строительные работы планируют завершить к 30 августа 2023 года, а свои двери хоспис распахнет в первом квартале 2024 года.