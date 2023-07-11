В Казани установили памятник «Автолавка» в честь кооператоров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Монумент «Автолавка» открыли сегодня в Казани в честь 155-летия со дня образования первых потребительских обществ в Татарстане. Он символизирует дань уважения всем кооператорам России. Объект расположен возле здания Центрального потребительского общества.

«Мы открываем памятник труженице-машине – автолавке, которая обслуживает многие наши удаленные регионы. И сегодня это востребовано. И торговля, которую ведет потребительская кооперация, тоже востребована», – сказал на церемонии открытия председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов.

Дмитрий Зубов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он отметил, что необходимость в автолавках возникла и во время пандемии Covid-19, когда с их помощью продукцию привозили из сельских районов в города.

«Татарстан и кооперация – это неразделимые понятия. Руководство республики с большим уважением и надеждой смотрит на потребительскую кооперацию», – подчеркнул Зубов.

В открытии монумента также приняли участие заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, глава Минсельхозпрода Марат Зяббаров и председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На сегодня в Татарстане выездной торговлей охвачено 1148 населенных пунктов республики, о чем сообщал «Татар-информ».