Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани установили памятник «Автолавка» в честь кооператоров
Монумент «Автолавка» открыли сегодня в Казани в честь 155-летия со дня образования первых потребительских обществ в Татарстане. Он символизирует дань уважения всем кооператорам России. Объект расположен возле здания Центрального потребительского общества.
«Мы открываем памятник труженице-машине – автолавке, которая обслуживает многие наши удаленные регионы. И сегодня это востребовано. И торговля, которую ведет потребительская кооперация, тоже востребована», – сказал на церемонии открытия председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов.
Он отметил, что необходимость в автолавках возникла и во время пандемии Covid-19, когда с их помощью продукцию привозили из сельских районов в города.
«Татарстан и кооперация – это неразделимые понятия. Руководство республики с большим уважением и надеждой смотрит на потребительскую кооперацию», – подчеркнул Зубов.
В открытии монумента также приняли участие заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, глава Минсельхозпрода Марат Зяббаров и председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов.
На сегодня в Татарстане выездной торговлей охвачено 1148 населенных пунктов республики, о чем сообщал «Татар-информ».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»