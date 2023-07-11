Потребкооперативы Татарстана обновили парк автолавок на 16 машин

Руководителям потребительских обществ и кооперативов Татпотребсоюза глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров вручил ключи от 16 специализированных автомобилей. Автопарк потребкооперативов обновляется ежегодно для организации выездной торговли, ежедневной доставки горячего хлеба сельчанам, заготовительной и производственной отрасли в республике.

«Сегодня четверть жителей Татарстана проживает в сельской местности, и наша задача – сделать их жизнь максимально комфортной, повысить уровень благосостояния. Ключевую роль в этом играют организации потребительской кооперации, которые напрямую работают с сельчанами», – сказал Зяббаров.

Он отметил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в прошлом году оказаны услуги на сумму более 20 млрд рублей. Более половины объема оказанных услуг пришлось на заготовительную деятельность, а треть от этого объема – на услуги по розничной торговле.

По словам министра, благодаря кооператорам выездной торговлей охвачено 1148 населенных пунктов республики. «Объем услуг отрасли общественного питания достиг почти 1 млрд рублей. Они по заявкам сельчан реализуют свою продукцию через мобильный формат торговли в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах», – подчеркнул глава Минсельхозпрода.

Успешно также работает производственная отрасль – объем производства продовольственных товаров превысил более 2,7 млрд рублей. Ежедневно потребкооператоры выпускают 100 тонн хлеба, 65% из них приходится на социальные сорта хлебной продукции для малообеспеченных сельчан.

Кроме того, за последние годы построено 126 блочно-модульных магазинов, еще 10 будут сданы в эксплуатацию в этом году, сообщил министр.

Программа по обеспечению организаций потребкооперации спецавтомобилями действует с 2014 года. Только за последние пять лет потребительские общества и кооперативы получили 197 автомашин.

В мероприятии приняли участие председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов, заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, руководители региональных союзов потребительской кооперации Приволжского федерального округа, райпо и кооперативов Татарстана.