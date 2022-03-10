В театре «Экият» покажут спектакль «Адәмнәр» в честь 135-летия Галимджана Ибрагимова

12 марта литературный мир отметит 135-летие со дня рождения классика татарской культуры, ученого, общественного деятеля Галимджана Ибрагимова.

Как сообщили «Татар-информу» в театре кукол «Экият», в честь юбилейной даты, 11 марта, коллектив театра покажет спектакль «Адәмнәр» / «Люди» Галимджана Ибрагимова на основе одноименного драматического произведения о страшном голоде, свирепствовавшем в Поволжье и на Урале в 1921-1922 годах.

Повесть «Люди» — это одно из сильнейших произведений в татарской литературе. Судьба главы семейства, внутреннее разрушение, когда мужчина перестает быть человеком, превращается в какое-то бездушное создание не может оставить равнодушным. Билеты на спектакль доступны обладателям «Пушкинской карты».

Премьера одноименного спектакля состоялась в июне прошлого года и имела большой успех. «Этот спектакль номинирован в этом году на российскую национальную театральную премию „Золотая Маска“ в пяти номинациях. 30 и 31 марта театр кукол „Экият“ покажет этот спектакль в Москве на сцене театра кукол им. С. Образцова в рамках фестиваля „Золотая Маска“», — рассказала заведующая литературной частью театра Дилия Шаязданова.

Ранее также сообщалось, что съемочная группа Владимира Познера и Ивана Урганта включила в свой проект фрагменты спектакля «Адәмнәр».

Программа популяризации культурных мероприятий стартовала по инициативе Президента РФ Владимира Путина 1 сентября 2021 года. Ей могут воспользоваться молодые люди от 14 до 22 лет для приобретения билетов в театры, музеи, на выставки и в концертные залы за счет государства.