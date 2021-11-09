Съемочная группа Познера и Урганта включила в свой проект фрагменты спектакля «Адәмнәр»

Съемочная группа документального фильма известных российских телеведущих Владимира Познера и Ивана Урганта побывала в казанском театре кукол «Экият», где посмотрела отрывок спектакля «Адәмнәр» в постановке режиссера Ильгиза Зайниева. Гостей настолько впечатлила постановка, что они сняли несколько фрагментов для своего проекта. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала заведующая литературной частью театра Дилия Шаязданова.

Спектакль поставлен по повести писателя Галимджана Ибрагимова, рассказывающей о страшном голоде в Поволжье и на Урале в 1921–1922 годах.

Фильм, который снимают знаменитые московские гости, посвящен идентичности и русской душе. «Съемочная группа была просто шокирована, что в театре кукол есть спектакли и для взрослых, которые поднимают темы, которые долгое время были скрыты, и завораживают», — отметила собеседница агентства.

В съемочную группу из Москвы вошли восемь человек — режиссер, продюсер, три оператора и другие. Они также пообщались с автором музыки к кукольному спектаклю — композитором Эльмиром Низамовым и художником спектакля Сергеем Рябининым. В театре столичные гости пробыли полтора часа.

Это не первый визит москвичей в Казань. Летом съемочная группа во главе с Познером и Ургантом уже побывала в театре кукол, однако на тот момент коллектив был в отпуске, а в здании шла реконструкция. Для гостей тогда провели экскурсию по театру.

В этом году спектакль «Адәмнәр» претендует на пять номинаций самой престижной российской театральной премии «Золотая маска».

Премьера фильма Познера и Урганта запланирована на 2023 год.

Летом этого года Иван Ургант и Владимир Познер сняли фрагмент своего фильма в казанском Музее чак-чака. В рамках съемок, помимо татарстанской столицы, они уже посетили семь городов, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».