В честь 100-летия полетов в Казань «Аэрофлот» выполнил ретрорейс на «Добролете»

В Казань в 14.40 по местному времени прибыл рейс SU1276/1277, который был выполнен на ретроджете Airbus A320 «Добролет» в честь столетия воздушной линии Москва — Казань — Москва. Об сообщается в телеграм-канале авиакомпании «Аэрофлот».

«Ровно 100 лет назад, в 15:00 30 июня 1924 года, в Казани совершил посадку первый пассажирский рейс из Москвы. Сегодня в память об этом событии рейс SU1276/1277 был выполнен на ретроджете Airbus A320 „Добролёт“», — сказано в сообщении.

Отмечается, что экипаж в связи с этим событием встречал пассажиров в ретроуниформе, во время полета пассажирам предлагали бокал игристого вина и сладкое угощение, а в столице республики самолет встретили водной аркой.

Напомним, 26 июня 2024 года гражданской авиации Татарстана исполнилось 100 лет. В 1924 году в этот день была открыта аэростанция – первый аэропорт в республике. В честь этого события Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал архивное видео.