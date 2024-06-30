Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В честь 100-летия полетов в Казань «Аэрофлот» выполнил ретрорейс на «Добролете»
В Казань в 14.40 по местному времени прибыл рейс SU1276/1277, который был выполнен на ретроджете Airbus A320 «Добролет» в честь столетия воздушной линии Москва — Казань — Москва. Об сообщается в телеграм-канале авиакомпании «Аэрофлот».
«Ровно 100 лет назад, в 15:00 30 июня 1924 года, в Казани совершил посадку первый пассажирский рейс из Москвы. Сегодня в память об этом событии рейс SU1276/1277 был выполнен на ретроджете Airbus A320 „Добролёт“», — сказано в сообщении.
Отмечается, что экипаж в связи с этим событием встречал пассажиров в ретроуниформе, во время полета пассажирам предлагали бокал игристого вина и сладкое угощение, а в столице республики самолет встретили водной аркой.
Напомним, 26 июня 2024 года гражданской авиации Татарстана исполнилось 100 лет. В 1924 году в этот день была открыта аэростанция – первый аэропорт в республике. В честь этого события Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал архивное видео.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»