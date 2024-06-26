Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал архивное видео к 100-летию открытия аэропорта Казани – 26 июня 1924 года была открыта аэростанция – первый аэропорт в республике.

«Для того времени инфраструктура предприятия была хорошо развитой: ангар на 6 пассажирских самолетов, двухэтажное здание аэровокзала, телефонная связь. Первый пассажирский регулярный рейс прибыл в Казань 30 июня в 15:00. На борту были 6 пассажиров и „воздушная“ почта. А маршрут Москва — Казань (с промежуточной посадкой в Нижнем Новгороде) стал одним из первых регулярных гражданских авиарейсов в стране», — написал руководитель республики.

Минниханов отметил, что сегодня в республике функционируют две воздушные гавани – «Бегишево» и «Казань». А казанский аэропорт считается одним из крупнейших в России и принимает в год почти 5 млн пассажиров.

Видео: телеграм-канал Раиса РТ