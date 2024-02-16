В черте Казани создадут «копию» ОЭЗ «Алабуга»

В Татарстане появится индустриальный парк «Северные ворота». Соглашение о намерениях построить его было подписано на коллегии Минэкономики Татарстана, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Алабуга».

Планируется, что новый парк станет площадкой для развития технологической независимости всей нефтехимической отрасли, а также поможет обеспечить промышленность и население новыми синтетическими материалами. На территории разместятся перспективные производства и инвестпроекты третьих сторон по переработке полученного сырья.

Так, к примеру, здесь будут работать с катализаторами для обеспечения технологической независимости индустрии производства в России нефтехимической продукции. Ожидается, что совокупный объем продукции превысит 10 млн тонн в год.

«Можно сказать, что создаваемый индустриальный парк „Северные ворота“ будет копией особой экономической зоны „Алабуга“ в черте Казани. Якорным резидентом индустриального парка станет „Казаньоргсинтез“. При этом основными его клиентами станут представители среднего бизнеса», — рассказал о планах на площадку генеральный директор «Алабуги» Тимур Шагивалеев.

Соглашение подписано особой экономической зоной и «Казаньоргсинтезом».