В Татарстане появится новая особая экономическая зона

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На территории четырех районов Татарстана — Азнакаевского, Альметьевского, Заинского и Нижнекамского — начнется строительство новой ОЭЗ «Зеленая долина». Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Ее результатами поделился Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Общая площадь участков, на которых разместится особая экономическая зона, составит 226,7 гектара. Из них 123 гектара в Нижнекамском, 41,3 гектара — в Азнакаевском (четыре участка), 16,5 — в Заинском (два участка) и 45,9 — в Альметьевском (пять участков).

Окрестности участка в Нижнекамском районе заняты крупными лесными массивами, степями, лугами, производственными объектами и прудами.

Скриншот документации

В Азнакаевском районе земли под ОЭЗ находятся на северной и южной окраинах поселка городского типа Актюбинский. Три из четырех участков расположены на территории НГДУ «Азнакаевскнефть» №3 и практически полностью заполнены производственными корпусами, забетонированы и заасфальтированы. Участок №4 находится на юго-западе Актюбинска, в районе элеватора.

В районе исследований в Заинском районе имеется два выявленных объекта культурного наследия — Новомавринское местонахождения и Новомавринское селище. Однако оба они расположены вне земельных участков, где развернется строительство.

В Альметьевском районе известны четыре выявленных археологических объекта: Нижнемактаминская стоянка, Нижнемактаминское местонахождение, Нижнемактаминский могильник и Альметьевский могильник. Предостоящие работы не затронут их границы.

На территории районов было заложено 210 шурфов. Исследования не выявили новых объектов культурного наследия в пределах зоны строительства.