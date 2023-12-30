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В Черном море уничтожен безэкипажный катер противника, который направлялся в Крым
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Сегодня Минобороны РФ сообщило о ликвидации безэкипажного катера в Черном море.
Как сообщают в Telegram-канале оборонного ведомства, катер следовал к берегам Крымского полуострова, но его своевременно обнаружили.
«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», – указано в публикации.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что ночью российские ПВО сбили 32 украинских беспилотника.
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