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Руc Тат
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СВО 30 декабря 2023 10:37

В Черном море уничтожен безэкипажный катер противника, который направлялся в Крым

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Сегодня Минобороны РФ сообщило о ликвидации безэкипажного катера в Черном море.

Как сообщают в Telegram-канале оборонного ведомства, катер следовал к берегам Крымского полуострова, но его своевременно обнаружили.

«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», – указано в публикации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ночью российские ПВО сбили 32 украинских беспилотника.

#спецоперация на Украине
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