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Ночью российские ПВО сбили 32 украинских беспилотника
В течение прошедшей ночи Украина предприняла попытку атаковать объекты на территории России с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей», – указали в Telegram-канале оборонного ведомства.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении шести БПЛА над Брянском и Брянским районом. Никто не пострадал, разрушений нет.
Над Белгородской областью ближе к ночи были сбиты 13 реактивных снарядов системы залпового огня. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, один человек погиб, четверо пострадали.
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