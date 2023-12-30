Ночью российские ПВО сбили 32 украинских беспилотника

В течение прошедшей ночи Украина предприняла попытку атаковать объекты на территории России с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей», – указали в Telegram-канале оборонного ведомства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении шести БПЛА над Брянском и Брянским районом. Никто не пострадал, разрушений нет.

Над Белгородской областью ближе к ночи были сбиты 13 реактивных снарядов системы залпового огня. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, один человек погиб, четверо пострадали.