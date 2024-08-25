В Черемшане открыли мобильный пункт отбора на службу по контракту

Фото предоставлено Гульсирой Шарифуллиной

В Черемшанском районе накануне отметили три праздника: День работников нефтяной и газовой службы, День республики и день села Черемшан. Также был открыт мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Здесь молодые ребята разъясняли, какие положены единовременные выплаты и какой гарантируется набор льгот от государства гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны. Желающие могли разобрать и собрать автомат Калашникова.

Фото предоставлено Гульсирой Шарифуллиной

Мужчины Черемшанского района не остаются в стороне от СВО и многие из них принимают участие в боевых действиях, есть и те, кто служат по контракту.

Муниципальное образование выплачивает дополнительно 150 тысяч рублей заключившим в районе контракт для участия в СВО.

Фото предоставлено Гульсирой Шарифуллиной

В Черемшанском районе налажена агитационная кампания по набору на контрактную службу: размещены объявления в соцсетях администрации и на других ресурсах Интернета. Множество плакатов, листовок появилось на информационных стендах организаций и учреждений, размещены они и в подъездах многоквартирных домов и при входе в различные здания. Их содержание постоянно обновляется.

Создана специальная мобильная группа, которая ежедневно выезжает по сельским поселениям и организациям районного центра и проводит встречи с населением. Также организуются и частные беседы.

Фото предоставлено Гульсирой Шарифуллиной

Как и во всей России, черемшанцы принимают активное участие и в сборе гуманитарной помощи. В зону проведения СВО было направлено 10 автомобилей, квадроцикл, 6 квадрокоптеров, резина на УАЗ, запчасти, масла для автомобилей и ГСМ.

Также военные получили 7 бензогенераторов, бензобур, 10 бензопил, тепловизор, 80 раций, тактические рюкзаки, 73 печей-буржуек на комбинированном топливе, туристические газовые плиты, газовые баллоны, повербанки, генераторы и многое другое.

Фото предоставлено Гульсирой Шарифуллиной

Помимо этого, отправлено 40 кубометров досок, приготовлено ещё 20 кубометров для отправки — всего порядка 55,2 тонны продовольственного и непродовольственного груза на 16,5 млн рублей.

Акция сбора гуманитарной помощи в районе продолжается, сборным пунктом назначен молодежный центр «Орион».

Фото предоставлено Гульсирой Шарифуллиной

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру