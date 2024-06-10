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В Центробанке заявили, что экономика России близка к пику перегрева
Экономика России близка к пику перегрева, но неизвестно, по какой траектории будет происходить охлаждение спроса. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, передает ТАСС.
«Я думаю, что пик перегрева экономики, верхняя точка бизнес-цикла, — где-то здесь, мы где-то рядом находимся, но по какой траектории будет происходить замедление, охлаждение спроса — это пока вопрос внимательного нашего изучения», — подчеркнул специалист на коммуникационной сессии по денежно-кредитной политике в Южном главном управлении ЦБ.
При этом Тремасов выразил уверенность в замедлении темпов инфляции. «Судя по инфляции, мы его (пик перегрева экономики — прим. Т-и) прошли. <...> После того, как мы подняли ставку до 16%, рост цен резко замедлился», — пояснил он.
Впрочем, несмотря на это, представитель Центробанка признал, что инфляция в России замедлилась, но «пока не возвращается к цели».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что ЦБ 7 июня сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Она остается неизменной с 15 декабря прошлого, 2023 года.
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