news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 21 мая 2024 14:15

В ЦБ назвали условие для прекращения инфляционного давления

Скопировать ссылку

Устойчивое инфляционное давление формируется из-за перегрева в экономике. Однако оно прекратится, когда предложение догонит сложившийся уровень спроса. Об этом заявил зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин, чьи слова приводит «Интерфакс».

«Экономика остается в состоянии перегрева положительный разрыв выпуска, который создает устойчивое инфляционное давление. Оно прекратится только после того, как потенциал экономики, ее производственные возможности догонят тот уровень спроса, на который экономика вышла», сказал спикер.

Ранее сообщалось, что Центробанк прогнозирует замедление инфляции в России в III квартале. По словам директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилла Тремасова, сейчас годовая инфляция приблизилась к 8%.

Спикер отметил, что устойчивое замедление инфляции – это один из факторов, от которого зависит снижение ключевой ставки. То есть, чтобы начать ее снижать, Центральный банк России должен убедиться, что в стране наблюдается устойчивое замедление инфляции.

#инфляция #Россия #центробанк РФ
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2