В ЦБ назвали условие для прекращения инфляционного давления

Устойчивое инфляционное давление формируется из-за перегрева в экономике. Однако оно прекратится, когда предложение догонит сложившийся уровень спроса. Об этом заявил зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин, чьи слова приводит «Интерфакс».

«Экономика остается в состоянии перегрева – положительный разрыв выпуска, который создает устойчивое инфляционное давление. Оно прекратится только после того, как потенциал экономики, ее производственные возможности догонят тот уровень спроса, на который экономика вышла», – сказал спикер.

Ранее сообщалось, что Центробанк прогнозирует замедление инфляции в России в III квартале. По словам директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилла Тремасова, сейчас годовая инфляция приблизилась к 8%.

Спикер отметил, что устойчивое замедление инфляции – это один из факторов, от которого зависит снижение ключевой ставки. То есть, чтобы начать ее снижать, Центральный банк России должен убедиться, что в стране наблюдается устойчивое замедление инфляции.