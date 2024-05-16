Центробанк прогнозирует замедление инфляции в России в III квартале

ЦБ считает, что инфляция в России приблизилась к максимуму. Замедляться она начнет примерно в третьем квартале 2024-го, рассказал директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов. Он также уточнил, что сейчас годовая инфляция приблизилась к 8%.

Ускорение инфляции фиксировали осенью. Тогда темпы роста цен приближались к 15% в пересчете на год. После поднятия Центральным банком ключевой ставки темпы роста цен замедлились, но правда с определенной задержкой, лагом, цитирует спикера «Интерфакс».

Спикер отметил, что устойчивое замедление инфляции – это один из факторов, который может привести к снижению ставки. Чтобы начать снижать ставку, ЦБ надо убедиться, что в стране наблюдается устойчивое замедление инфляции.

«Мы должны видеть, что этот тренд нас выводит на 4%, то есть выводит к нашей цели», - рассказал Тремасов.

ЦБ все также видит период начала снижения ставки во втором полугодии. Но тут нужно еще учитывать всю экономическую картину, все данные, которые получает центральная кредитная организация, продолжил собеседник.

Он добавил, что точные даты для начала снижения ключевой ставки назвать нельзя, поскольку процесс будет зависеть от ситуации с инфляцией.