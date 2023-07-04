В Центробанке назвали причину снижения курса рубля

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Основным фактором продолжающегося падения курса рубля по отношению к другим валютам стало сокращение профицита торгового баланса страны. Об этом заявила журналистам первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, передает ТАСС.

«Основные факторы [снижения рубля] мы выделяем так же, как и раньше, — это торговый баланс. <…> Мы видим существенное сокращение текущего сальдо в этом году по сравнению с прошлым годом и с последним кварталом, это связано и со снижением экспортной выручки, и, по-моему, снижение цен сказалось», — пояснила представитель ЦБ.

Вместе с тем Юдаева заверила, что регулятор не видит каких-либо «дополнительных» рисков финансовой стабильности в снижении курса российской валюты.

«Тем не менее в последнее время мы не видим, во всяком случае, нерегулярности. С обеих сторон есть продавцы и покупатели, нет расхождения по курсу между разными рынками», — уточнила она понимание ситуации Центробанком.

Ощутимое снижение курса рубля началось еще на прошлой неделе. Сегодня, 4 июля, курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже достиг 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года, а курс евро — 98 рублей впервые с 29 марта 2022-го.