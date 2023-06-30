Курс доллара превысил 88 рублей впервые с конца марта 2022 года

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Сегодня, 30 июня, курсы доллара и евро в ходе валютных торгов на Московской бирже впервые с 29 марта прошлого, 2022 года превысили 88 и 96 рублей соответственно.

Курс американской валюты к 9.30 достиг 88,6725 рубля, увеличившись более чем на один рубль и 10 копеек по сравнению с моментом закрытия предыдущей сессии. Впрочем, потом он начал снижаться и к 9.40 опустился до 88,0475 рубля.

Курс евро же к 9.30 вырос до 96,3225 рубля — европейская валюта стала дороже более чем на один рубль и 22 копейки. Впрочем, к 9.40 она вновь подешевела — до 95,67 рубля.

«<…> помимо окончания налогового периода <…>, дополнительный спрос на иностранную валюту мог оказать „Магнит“, решивший расширить программу выкупа бумаг у инвесторов-нерезидентов <…>», — приводит РБК мнение главного аналитика ПСБ Егора Жильникова.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях, отметив, что для этого сегодня появляется много новых способов.