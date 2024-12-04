В ЦЗН Нижнекамска готовят вакансии для вернувшихся из зоны СВО бойцов

Фото предоставлено Ландыш Саяровой

В Центре занятости населения Нижнекамска готовят вакансии для тех, кто вернулся из зоны спецоперации. Военных направляют на профориентацию, психологическую поддержку и даже помогают зарабатывать в качестве самозанятых.

С начала этого года в ЦЗН обратилось шесть участников СВО и семь членов их семей за помощью в поисках работы. Каждого из них поставили на учет в качестве безработных или ищущих работу.

За это время четверо из них были трудоустроены, один человек организовал самозанятость. Еще одному из обратившихся была оказана психологическая поддержка, двое были направлены на обучение по профессии оператора заправочных станций.

Начальник ЦЗН Нижнекамска Ирина Герасименкова рассказала, что работа проводится поэтапно.

«Сначала совместно с отдалением Фонда „Защитники Отечества“ уточняем список всех, кому нужна работа. Затем за каждым из них закрепляется куратор, составляется индивидуальный план по трудоустройству. Хочу отметить, что специалисты центра занятости сопровождают участников СВО и членов их семей на всем пути трудоустройства на работу. Мы выявляем опыт работы, наличие образования, уровень квалификации и помогаем связаться с работодателем», — отметила Герасименкова.

Также она сообщила, что жена одного из участников СВО стала самозянтой и открыла швейный цех на дому. А участник СВО с III группой инвалидности был трудоустроен в одно из градообразующих предприятий, где работает до сих пор.

Ведется работа и с детьми участников специальной военной операции. В этом году с помощью центра занятости во время летних каникул было трудоустроено 17 человек. Они в основном работали подсобными работниками, помогали с благоустройством территорий предприятий города.

Фото предоставлено Ландыш Саяровой

Приемная Центра занятости Нижнекамска: +7(8555) 42-40-79, электронная почта: Czn.Nk@tatar.ru

Консультирование граждан: +7 (8555) 42-61-43, консультирование работодателей: +7(8555) 42-68-00. Информация о профессиональном обучении безработных граждан и по национальному проекту «Демография»: +7 (8555) 42-43-47, +7 (8555) 43-68-39.

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