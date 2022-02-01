В Центре занятости Челнов озвучили самые высокооплачиваемые вакансии

Специалисты Центра занятости Набережных Челнов озвучили самые высокооплачиваемые вакансии — это врачи, программисты и начальники, пишут «Челнинские известия».

Самые высокие заработные платы — 100 тыс. рублей — ждут программистов в компаниях «Впрок-сервис», «Технологии и сервис», «Цифровизация транспорта».

Такую же зарплату будут получать инженер-программист на АО «Ремдизель», начальник производства (в промышленности) на ООО «ПЭК» и врач-стоматолог-хирург в стоматологической поликлинике №1.

Программистам в ООО «Рось-Авто» планируют выплачивать от 80 тыс. до 100 тыс. рублей, изолировщикам на ООО «НефтеГазСтрой» — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, главному инженеру проекта в АО «ДАГАЗ» — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с начала года в Набережных Челнах трудоустроено 159 человек.