С начала года в Набережных Челнах трудоустроено 159 человек

С начала 2022 года в кадровый центр Набережных Челнов в целях поиска работы обратились 299 граждан, было трудоустроено 159 челнинцев. Об этом на аппаратном совещании сообщила руководитель кадрового центр «Работа России» Татьяна Быданова.

Сегодня на учете в качестве безработных находятся 1 070 человек. В банке данных кадрового центра имеется более 7,5 тыс. вакансий. 1 301 предприятие города зарегистрировано на портале «Работа в России».

На данный момент уровень безработицы в Набережных Челнах составляет 0,38%, по республике Татарстан эта цифра составляет 0,52%.

«На пособие по безработице с начала года израсходовано 4 млн 516 тысяч рублей», — уточнила спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по итогам 2021 года в Казани волна пандемийной безработицы остановилась. В будущем спрос на рынке труда будет смещаться в сторону граждан, готовых осваивать новые профессии.