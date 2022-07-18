В Центре занятости Челнов назвали самые высокооплачиваемые вакансии до 120 тыс. рублей

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Набережных Челнах оказались врач-анестезиолог-реаниматолог, программист, вышкомонтажник-сварщик, геодезист и машинист бульдозера. Также этот список пополнили наладчики станков и манипуляторов с программным управлением, машинисты экскаватора 4-го и 5-го разрядов, машинисты трубоукладчика, токари третьего разряда, маляры. Об этом на аппаратном совещании в Челнах сообщила руководитель кадрового центра «Работа России» Татьяна Быданова.

В базе данных центра занятости по-прежнему преобладают вакансии для рабочих специальностей и неквалифицированного труда — 79%.

«Наибольший спрос среди квалифицированных рабочих имеется на электрогазосварщиков, стрелков [ведомственной охраны], водителей, слесарей, электромонтеров. Среди специалистов и служащих остается спрос на инженеров различных специализаций, воспитателей, медсестер и других», — отметила докладчик.

По словам Быдановой, в заявленных работодателем вакансиях уровень заработной платы колеблется от опыта работы, уровня квалификации соискателя и качества выполняемых работ от минималки до самой высокой — в 120 тыс. рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах 23 предприятия ушли на режим неполной рабочей недели.