В Челнах 23 предприятия ушли на режим неполной рабочей недели

По данным на 14 июля, в Набережных Челнах восемь предприятий ушли в режим простоя, а 23 предприятия работают в режиме неполной рабочей недели. Об этом на аппаратном совещании в Автограде сообщила руководитель кадрового центра «Работа России» Татьяна Быданова.

«Для предприятий, работающих в режиме неполной занятости и простоя, разрабатывается план индивидуальных мероприятий, ведется информационно-разъяснительная работа об участии в дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда. На сегодняшний день организовано временное трудоустройство в 19 организациях для 6900 человек. Общая сумма поддержки предприятий составила 392,8 млн рублей», — отметила докладчик.

Быданова также проинформировала, что с начала года сокращено 48 человек, что в пять раз меньше, чем в 2021 году. «Высвобождение произошло с проведением организационно-штатных мероприятий», — пояснила она.

Сегодня уровень безработицы в Набережных Челнах находится на уровне 0,42%, что ниже республиканского показателя на 0,10%. В среднем по Республике Татарстан уровень безработицы составляет 0,52%, в Нижнекамске — 0,59%, в Елабуге и Чистополе — по 0,54%, в Зеленодольске — 0,45%.

С начала этого года в центр занятости Челнов обратились 11,5 тыс. горожан, из них в целях поиска работы 5,4 тыс. «Трудоустроено 4 тыс. человек, что составляет 74% от числа граждан, обратившихся в службу занятости», — уточнила чиновник.