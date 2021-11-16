В центре Набережных Челнов планируется создать бульварное кольцо

Новый генеральный план для Набережных Челнов предполагает создание общественного центра города, сообщил ИА «Татар-информ» глава проектной группы, профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Александр Дембич.

Градостроительным феноменом Набережных Челнов является полное отсутствие центра. Вернее, «центров» в городе два и расположены они в разных его концах. Старый – на месте старого поселения, в районе поселка ГЭС, и новый – на северо-востоке города, в месте сосредоточения современных спальных районов. Речь о необходимости общегородского центра в Автограде ведется еще с 70-х годов прошлого века, тема вновь стала актуальна при подготовке нового генплана.

«В свое время советский архитектор Борис Рубаненко работал над генпланом Тольятти, и в это же время ему поступила задача в кратчайшие сроки сделать генплан Набережных Челнов. Для того чтобы сократить время и не связываться с уже существующим поселком ГЭС и с историческим городом, он отодвинулся на восток на 3-4 километра и спроектировал автономный новый город с центром в 19-м комплексе, который так и не построили. И одна из главных задач нового генплана – этот общегородской центр сформировать. Для этого мы хотим частично использовать территорию силикатного завода, выйти от Казанского проспекта широким бульваром к Каме и вдоль этого бульвара вытянуть центр. То есть это будет территория 19-го комплекса, выход к Каме и то, что сложилось в поселке ГЭС. Три узла сформируют общественный центр города», – пояснил Дембич.

По его словам, в будущем центре вместо запланированной изначально эспланады, поднятой на столбах на второй уровень, появится идущий на уровне земли озелененный пешеходный бульвар. Также предполагается формирование более многообразной городской среды вдоль бульвара, совмещающей высотное жилье и крупные общественно-культурные и торговые объекты.

«Проект планировки 19-го микрорайона (правильное название комплекса) тоже делали мы, еще до работы над генпланом. Он прошел градостроительный совет, все согласования, и, по идее, центр должен по нему застраиваться. Там была придумана очень интересная идея – раз не построили запланированную эстакаду, мы предложили сделать через весь комплекс зеленый бульвар, который пройдет через парк Победы на юг, соединится с бульваром Энтузиастов, и у нас получится зеленое кольцо в центре длиной около трех километров, получится такая прогулочная зона в центре города. Мы в генплане стараемся оставить эту идею», – отметил разработчик.

Подробнее – в материале ИА «Татар-информ» «Зеленое кольцо бульваров и железная дорога: генплан Набережных Челнов готовят к слушаниям».