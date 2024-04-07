В центре кризисной беременности Татарстана пройдет День беременных

Завтра, 8 апреля, Клиника казанского медицинского университета и Республиканский центр кризисной беременности проведут праздник, посвященный Всероссийскому дню беременных. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

На мероприятие приглашают как беременных женщин, так и молодых мам с детьми.

Специалисты клиники и приглашенные гости проведут просветительские лекции. Кроме того, будет организован мастер-класс по пеленанию и небольшой концерт с аниматорами и угощениями для детей. Беременным женщинам подарят подарки. Приятным бонусом станет профессиональная фотосъемка.

Мероприятие начнется в 11.00 и продлится до 13.00. Праздник пройдет по адресу: улица Бутлерова, 47.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал, для чего открылся Республиканский центр кризисной беременности.