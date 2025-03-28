В центре Казани хотят установить памятник татарскому просветителю Каюму Насыри

В центре Казани планируется установить памятник татарскому ученому и просветителю Каюму Насыри. Об этом сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова на восьмом заседании Госсовета республики.

«Планируется установить памятник рядом с домом №7 по улице Татарстана, в начале улицы, которая носит имя Насыри. Земельный участок принадлежит собственникам этого дома», – рассказала глава Минкульта РТ.

Сейчас стараются получить согласие пользователей дома на установку памятника, отметила она.

По словам Аюповой, конкурс на лучший эскизный проект памятника объявят в ближайшее время.

Напомним, что с предложением об установке в Казани памятника Каюму Насыри к Раису Татарстана Рустаму Минниханову в прошлом году обратились писатели республики.

На той же сессии Госсовета РТ депутаты обсудили введение штрафов за нарушение требований содержания собак. Также детский омбудсмен Ирина Волынец рассказала о большом количестве несовершеннолетних в СИЗО, а президент АН РТ Рифкат Минниханов предложил ввести налоговый вычет для инвестирующих в НИОКР. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».