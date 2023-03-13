В центре Казани временно остановлено движение троллейбусов из-за большой лужи на дороге

Из-за скопления талой воды на Площади Тысячелетия в Казани временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 2. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

О возобновлении движения троллейбусов будет сообщено дополнительно.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня из-за больших луж на путях было приостановлено движение трамваев по проспекту Победы в Казани.