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В центре Казани временно остановлено движение троллейбусов из-за большой лужи на дороге
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Из-за скопления талой воды на Площади Тысячелетия в Казани временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 2. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
О возобновлении движения троллейбусов будет сообщено дополнительно.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня из-за больших луж на путях было приостановлено движение трамваев по проспекту Победы в Казани.
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