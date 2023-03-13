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Руc Тат
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Происшествия 13 марта 2023 13:41

В центре Казани временно остановлено движение троллейбусов из-за большой лужи на дороге

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Из-за скопления талой воды на Площади Тысячелетия в Казани временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 2. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

О возобновлении движения троллейбусов будет сообщено дополнительно.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня из-за больших луж на путях было приостановлено движение трамваев по проспекту Победы в Казани.

#МУП Метроэлектротранс #троллейбус
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