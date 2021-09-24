В центре Казани у озера Кабан построят новую автодорогу с велодорожкой

В Казани планируют построить новую четырехполосную автодорогу с велодорожкой неподалеку от озера Кабан. Она должна соединить перекресток улиц Марселя Салимжанова и Туфана Миннуллина с перекрестком улиц Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева.

Проект постановления исполкома об утверждении планировки территории опубликован в сборнике документов мэрии Казани. С 23 сентября по 28 октября на портале dispute.kzn.ru будут вестись общественные обсуждения проекта планировки.

Площадь территории, которую охватывает проект планировки, равняется 6,9 гектара. При этом сама дорога займет 4,2 гектара. Основная дорога по улице Туфана Миннуллина будет включать четыре полосы, проезд по улице Хади Такташа — две. Ширина велодорожки составит 3,5 и 3 метра соответственно.

Участок проектирования расположен в границах исторического поселения Казани. Новая трасса затронет охранные зоны таких объектов культурного наследия, как культурный слой исторического центра города, минаретное завершение Закабанной мечети и дом, где в марте — июне 1942 года располагался штаб формирующейся 120-й стрелковой дивизии.

При этом дорога пройдет рядом с домами №77, 79, 97, 99 и 101 на улице Хади Такташа. В зону строительства окажутся платные наземные автопарковки и гаражи кооператива «Волга».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на строительство четырех очередей Вознесенского тракта в Казани выделят 5,72 млрд рублей.