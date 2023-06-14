В центре Казани собираются провести рейд из-за несанкционированных стоянок вдоль дорог

Из-за массовых несанкционированных стоянок вдоль проезжей части в центре Казани могут в скором времени провести рейд. Власти Казани заявили, что намерены предложить организовать такую проверку ГИБДД.

Владельцы оставляют автомобили вдоль дорог – начиная с перекрестка Бутлерова/Маяковского с обеих сторон дороги и заканчивая всей улицей Профсоюзной, в том числе – проезжей частью. На эту проблему пожаловались жители города, призвав навести порядок.

В администрации Вахитовского и Приволжского районов казанцам напомнили, что в случае парковки машин в неположенном месте необходимо обращаться в ГИБДД. Сделать это можно, к примеру, с помощью приложения «Народный инспектор».

«Но мы им предложим организовать там рейд», – отметили в администрации, добавив, что сами провести его не могут, так как это не входит в полномочия города.

Напомним, накануне стало известно, что в Казани хотят ввести абонементы на платные муниципальные парковки. Максимальная цена за годовой абонемент в центре города превысит 218 тыс. рублей.