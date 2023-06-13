Абонементы на платные парковки в Казани будут стоить от 6 до 218 тысяч рублей

В Казани все-таки введут абонементы на платные парковки – соответствующий документ опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы. Он устанавливает размеры единовременного авансового платежа за размещение авто на парковках на длительный период – месяц или год. Месячная стоимость варьируется от 6,3 тыс. до 12,8 тыс. рублей.

Во всех районах города, кроме Вахитовского, месячный абонемент будет стоить 6 340 рублей, а годовой — 54 340 рублей. А вот в центральном районе он будет дороже: 12835 за месяц и 110 тыс. 11 рублей за год.

Абонемент на парковки сразу во всех районах города будет еще дороже: месяц такой услуги обойдется в 25 тыс. 514 рублей, в год – 218 тыс. 691 рубль.

Антикоррупционную экспертизу документ будет проходить до 16 июня.

Напомним, о планах властей Казани ввести абонементы на платные парковки «Татар-информ» сообщал в начале июня. Создать систему, при которой платить за парковку можно раз в месяц и оставлять на ней машину в любое время, мэрию просили жители города.