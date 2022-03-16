В центре Казани вместо «Эдельвейса» появится «Магнит»

В Казани закрылся гипермаркет «Эдельвейс», который располагался в торговом центре ГУМ. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщила директор по маркетингу АО «Эдельвейс Групп» Алина Зайнетдинова.

«На месте "Эдельвейс" будет "Магнит"», – рассказала Зайнетдинова.

Ранее сообщалось, что в ноябре «Магнит» договорился о долгосрочной аренде 56 магазинов, работавших под брендом «Эдельвейс» в Казани. Аренду на магазины общей торговой площадью 25 тыс. кв. метров планировалось оформить на срок до 10 лет. Передача магазинов, их редизайн должны быть проведены в несколько этапов.

К слову, по наблюдениям корреспондента «Татар-информ», в Приволжском районе Казани идет активная реконструкция магазинов, которые уже готовятся к открытию.

Всего «Магнит» предполагает открыть 67 магазинов в торговых помещениях «Эдельвейс» – 50 магазинов у дома, 14 дрогери (магазин-дискаунтер непродовольственных товаров) и 3 дискаунтера.

В торговой компании «Эдельвейс» отмечали, что передают в аренду «Магниту» только часть площадей, которыми управляет. В целом компания вела свою деятельность более, чем на 60 тыс. кв. метров. Компания должна была передать «Магниту» право аренды только на 31 тыс. кв. метров, в том числе 25 тыс. кв. метров торговых площадей. Остальные площади по-прежнему остаются в аренде у «Эдельвейса», включая гипермаркет «Кольцо».