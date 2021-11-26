ТК «Эдельвейс» сохранит за собой половину площадей, в том числе гипермаркет «Кольцо»

Торговая компания «Эдельвейс» передает в аренду «Магниту» только часть площадей, которыми управляет, сообщила ИА «Татар-информ» директор по маркетингу АО "Эдельвейс Групп" Алина Зайнетдинова.

«ТК Эдельвейс – это чисто операционная компания. Она не владеет торговыми помещениями, только их арендует. Они принадлежат другим нашим структурам», – сказала Зайнетдинова.

В целом ТК Эдельвейс ведет свою деятельность более, чем на 60 тыс. кв. метров. Компания передает «Магниту» право аренды только на 31 тыс. кв. метров, в том числе 25 тыс. кв. метров торговых площадей.

«Остальные площади по-прежнему остаются в аренде у ТК, включая гипермаркет «Кольцо», – отметила директор по маркетингу.

Ранее сообщалось, что «Магнит» договорился о долгосрочной аренде 56 магазинов, работающих под брендом «Эдельвейс» в Казани.

Аренду на магазины общей торговой площадью 25 тыс. кв. метров планируется оформить на срок до 10 лет.

«Передача прав аренды на магазины планируется несколькими пулами, по мере и при условии успешного завершения юридического и технического аудитов объектов», – сообщил «Магнит».

Редизайн магазинов, там, где это необходимо, и их открытие под брендом «Магнит» будет поэтапным.

Всего компания предполагает открыть 67 магазинов в торговых помещениях «Эдельвейс» – 50 магазинов у дома, 14 дрогери (магазин-дискаунтер непродовольственных товаров) и 3 дискаунтера. Открытие магазинов запланировано на 4 квартал 2021 года – 1 квартал 2022 года.

На 30 сентября этого года «Магнит» владеет 265 магазинами в Казани, в том числе 183 магазинами у дома, 3 супермаркетами и 79 дрогери.