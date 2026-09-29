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Общество 29 сентября 2026 04:22

В Казани поэтапно ограничат движение по улице Толстого

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В Казани поэтапно ограничат движение по улице Толстого
Фото: kzn.ru

В столице Татарстана начиная с сегодняшнего дня поэтапно ограничат движение по улице Льва Толстого. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Причиной временных неудобств, которые ждут водителей, станут работы по строительству газопровода, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.

В частности, сегодня, 29 сентября, и вплоть до 13 октября будет ограничено движение у дома №17/28 по улице Толстого, а также по улице Щапова возле дома №6к1 по улице Толстого.

Кроме того, сегодня же до 6 октября включительно перекроют движение по улице Толстого у здания №47/7 по улице Щапова.

Схема: Комитет по транспорту Казани

Позднее, с 5 по 20 октября, перекрытие движения затронет участок у дома №8 по улице Толстого.

Еще позже, с 12 по 27 октября, окажется перекрыта улица Толстого у дома №68 по улице Карла Маркса.

Помимо прочего, с сегодняшнего дня и вплоть до 7 октября будет ограничено движение и на двух участках улицы Родины: у здания №20в полностью закроют местный проезд и частично – проезжую часть, у корпуса 1 здания №31 – частично проезжую часть.

Здесь временные неудобства вызваны работами по прокладке трасс водопровода и ливневой канализации, поясняет портал «Моя Казань».

#ограничение движения
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